live mn Verso la finale di Coppa Italia: Conceiçao punta sui titolarissimi. Jovic in vantaggio su Gimenez

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao

15.20 - Arrivano aggiornamenti direttamente da Roma. Come appreso dalla nostra redazione, mattinata in ritiro per il Milan, che dopo una prima riunione tecnica attorno alle 12:45, ha effettuato il pranzo. Adesso i giocatori sono nelle loro stanze per il riposo pomeridiano. La partenza dall’hotel in direzione stadio Olimpico è prevista attorno alle 19.00.

14.50 - Per questa sera, attesi circa 30mila tifosi rossoneri all'Olimpico. Una spinta importante e fondamentale quella del pubblico rossonero, al seguito della squadra per una finale di Coppa italia che manca da più di 20 anni.

14.30 - Dove sarà possibile seguire la finale di Coppa Italia?

DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA

Data: mercoledì 14 maggio 2025

Ora: 21.00

Stadio: Olimpico di Roma

Diretta TV: Mediaset, Infinity

Web: MilanNews.it

14.00 - Gli ultimi aggiornamenti di Peppe Di Stefano, inviato Sky direttamente dal ritiro romano del Milan: "Per i rossoneri è stato un risveglio molto sereno questa mattina, non ci sono state attività di carattere fisico, solo qualche massaggio muscolare. Da segnalare una particolarità, ovvero c’è stata una passeggiata di Conceiçao, molto riflessiva e in pace qui nel parco vicino all'Hotel dove soggiorna la squadra. Ci sono pochi tifosi per ora, nel pomeriggio la partenza per lo stadio con 30mila rossoneri pronti a sostenere la squadra, per una finale e Coppa che sarebbe come ossigeno per il Milan".

13.45 - Il Milan disputerà la sua 13ª finale di Coppa Italia, l’ultima risaliva al 9 maggio 2018 (sconfitta 0-4 contro la Juventus); i rossoneri hanno alzato il trofeo solo in una delle ultime sei finali del torneo: nel 2002/03 (6-3 lo score totale nel doppio confronto contro la Roma). Questa potrebbe essere inoltre la sesta Coppa Italia vinta dal Milan nella sua storia

Amici ed amiche di MilanNews.it è finalmente arrivato quel giorno. Questa sera il Milan di Sergio Conceiçao affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano nella finale di Coppa Italia Frecciarossa, che metterà in palio non solo il tanto ambito trofeo ma anche l'accesso diretto alla prossima Europa League. A fronte di questo la partita di oggi avrà un doppio valore per entrambe le squadre, con il Diavolo che punta a salvare la stagione, mentre i felsinei a scrivere una nuova pagina della loro storia dopo 51 anni. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro del Milan in vista di questa importantissima finale. Restate con noi!!!