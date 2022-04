Verso Milan-Bologna, la probabile formazione degli emiliani

© foto di Image Sport

Dubbio da risolvere per lo staff tecnico del Bologna che dopo l'annuncio dello stop di un mese che vedrà protagonista Lorenzo De Silvestri, in vista della trasferta contro il Milan di lunedì dovrà scegliere chi schierare come esterno. Scalpita Kasius che ha gamba ma ha dimostrato qualche incertezza negli spezzoni di gara giocati fino ad oggi: l'opzione dell'olandese dovrebbe essere utilizzata a gara in corso. Per quanto riguarda la formazione titolare, infatti, lo staff del Bologna dovrebbe affidarsi ad Hickey, dirottato a destra, con Dijks sulla corsia di sinistra. Roberto Soriano è tornato ad allenarsi con la squadra e sembra essersi messo alle spalle il problema al piede che lo aveva infastidito nei giorni scorsi e domani dovrebbe occupare la sua solita posizione dietro il duo offensivo. Se il centrocampista non dovesse farcela, sono pronti uno tra Barrow e Vignato. Per quanto riguarda i restanti nove, il Bologna dovrebbe essere guidato da Skorupski tra i pali, Soumaoro, Medel e Theate in difesa e la mediana formata da Schouten e Svanberg. In avanti, invece, il solito duo Orsolini- Arnautovic. Out per la trasferta di San Siro Kingsley, De Silvestri e Dominguez. Inoltre già annunciata l'assenza di Mihajlovic che seguirà la squadra a distanza.