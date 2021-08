Verso Milan-Cagliari, è Castillejo l'ultimo rossonero ad aver segnato ai sardi a San Siro

Domani sera il Milan farà l'esordio in campionato a San Siro con il Cagliari. L'ultima scontro interno dei rossoneri con la formazione sarda risale allo scorso maggio, quando la squadra di Pioli non andò oltre lo 0-0 alla penultima giornata. Il 1° agosto 2020 invece il Milan ha batutto i rossoblu per 3-0 nell'incontro valido per l'ultimo turno, deciso dall'autore di Klavan e dai gol di Ibrahimovic e Samu Castillejo, l'ultimo rossonero ad aver segnato in un match giocato in casa contro il Cagliari.