Verso Milan-Cagliari: finora venduti 30.000 biglietti

"Già 30.000 rossoneri hanno acquistato il loro biglietto per Milan-Cagliari, ora tocca a te! Ci vediamo domani!". Lo ha scritto il Milan su Twitter in vista della sfida contro i rossoblù. C'è grande entusiasmo nell'ambiente milanista: i tifosi non vedono l'ora di riabbracciare la squadra a San Siro.

Già 30.000 rossoneri hanno acquistato il loro biglietto per Milan-Cagliari, ora tocca a te! ️

Ci vediamo domani!



➡️ https://t.co/j587oIsWCX ⬅️



30,000 Rossoneri have picked their spot at San Siro for #MilanCagliari, what are you waiting for? ️

See you tomorrow! pic.twitter.com/5kXSmG4rF5