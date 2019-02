Verso Milan-Cagliari: Gattuso ha segnato il suo ultimo gol in rossonero proprio contro i sardi a San Siro

Domenica sera, il Milan di Rino Gattuso ospiterà il Cagliari nel match valido per la quarta giornata di ritorno di Serie A: proprio contro i sardi a San Siro, il 14 maggio 2011, l'attuale allenatore milanista ha segnato la sua ultima rete con la maglia rossonera con un colpo di testa da fuori area. La sfida terminò 4-1 per il Diavolo (in gol anche Seedorf e doppietta di Robinho).