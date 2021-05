Verso Milan-Cagliari, la probabile dei rossoneri: torna Saelemaekers, Pioli ripropone Diaz

Domenica alle ore 20:45 il Milan scenderà in campo contro il Cagliari a San Siro. Dopo i quattro giorni torinesi in cui il Milan ha dominato sia contro Juventus (3-0) e Torino (7-0), la squadra vede davvero ad un passo l'obiettivo Champions. Pioli non ci pensa proprio a fare calcoli e conta solo sulle proprie forze, come già ampiamente ribadito nel post partita di mercoledì sera. Contro i sardi andrà in campo la miglior formazione possibile: Ibrahimovic non recupera, quindi ancora spazio ad Ante Rebic da prima punta. Dietro il croato Pioli riproporrà Calhanoglu a sinistra con Diaz, in forma smagliante, al centro. Sulla destra torna Saelemaekers, squalificato contro il Torino. Centrocampo e difesa non verrano toccati rispetto a quelli schierati nelle ultime due sfide.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Calhanoglu, Rebic. All.: Pioli.