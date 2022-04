Verso Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: ballottaggio Diaz-Kessie

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Mancano poco più di 24 ore alla sfida tra Milan e Fiorentina, fondamentale in chiave scudetto per i rossoneri e per non abbandonare il sogno europeo per i viola. A un giorno di distanza dal fischio di inizio, andiamo a vedere quali sono le probabili scelte di formazione di Pioli e Italiano. Recuperato Bennacer, il ballottaggio più grande per i rossoneri è quello solito Kessie-Diaz per un posto sulla trequarti. Messias in vantaggio su Saelemaekers. Più Cabral di Piatek per Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan - Calabria, Kalulu, Tomori, Theo - Tonali, Bennacer - Messias, Kessie, Leao - Giroud

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano - Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi - Bonaventura, Torreira, Duncan - Gonzalez, Cabral, Saponara