Verso Milan-Fiorentina: Loftus-Cheek è recuperato, ma partirà dalla panchina

In vista del match di domani sera a San Siro contro la Fiorentina, Stefano Pioli ha recuperato Ruben Loftus-Cheek che ieri è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Come riferisce Tuttosport stamattina, il centrocampista inglese non partirà titolare, ma inizierà la sfida dalla panchina, lasciando spazio in mezzo al campo al trio composto da Musah, Krunic e Reijnders.