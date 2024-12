Verso Milan-Genoa, obiettivo clean sheet? Un tabù dura dal 2003

Manca sempre meno a Milan-Genoa, match valido per la 16ª giornata di Serie A 2024/25 che si giocherà allo stadio Meazza di Milano oggi, domenica 15 dicembre, alle ore 20:45. I rossoneri di Fonseca sono rimasti imbattuti in 12 delle ultime 13 sfide di campionato contro il Genoa (9V, 3N); l’unico successo rossoblù nel parziale è un 2-1 dell’8 marzo 2020, con le reti di Goran Pandev e Francesco Cassata (Zlatan Ibrahimovic per i rossoneri).

NUMERI OPTA

Il Milan ha tenuto la porta inviolata in cinque dei primi sette incontri casalinghi in questo campionato; l’ultima volta che i rossoneri hanno registrato più clean sheet dopo le prime otto gare interne giocate in una stagione di Serie A è stata nel 2002/03 (sette in quell’occasione)

