Verso Milan-Hellas, il report dell'allenamento odierno dei gialloblu

Castelnuovo del Garda - In vista del prossimo impegno di campionato di sabato 16 ottobre (ore 20.45) al 'Meazza' contro il Milan - valido per l'8a giornata della Serie A TIM 2021/22 - è proseguita oggi, martedì 12 ottobre, la preparazione dei gialloblù, che nella tarda mattinata, allo Sporting Center 'Paradiso', hanno svolto una seduta di allenamento incentrata sulle seguenti attività: attivazione, esercizi tecnici, lavoro tattico (collettivo e per reparti).

Domani, giovedì 14 ottobre, è prevista una nuova seduta di allenamento, sempre in tarda mattinata, a porte chiuse.