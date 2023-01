Verso Milan-Inter, quanto vale la Supercoppa Italiana

MilanNews.it

Si avvicina sempre di più l'importante derby tra Milan e Inter che metterà in palio la Supercoppa Italiana, mercoledì alle ore 20 italiane a Riyad, in Arabia Saudita. Il trofeo, oltre a essere molto importante per le bacheche dei club e anche da un punto di vista mentale, ha un suo peso economico da non sottovalutare. Come riportano i colleghi di Money.it infatti il montepremi totale della competizione ammonta a 7.5 milioni di euro: i club si spartiranno dunque 3.5 milioni a testa.