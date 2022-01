Verso Milan-Juventus, Dybala nervoso per il rinnovo che non arriva

In vista di Milan-Juventus di domenica sera, si segnala un Paulo Dybala nervoso a causa del rinnovo di contratto che non arriva. Al giocatore non sono piaciute le recenti esternazioni dell’AD bianconero, Maurizio Arrivabene, che lo ha invitato a dimostrare sul campo di valere i soldi richiesti per rinnovare con il club. Nonostante le ultime buone prestazioni e le reti arrivate contro Udinese in campionato e Sampdoria in Coppa Italia, fra Dybala e la Juventus c’è tensione. Questa tensione potrebbe non favorire il giocatore argentino in vista del match contro il Milan di Stefano Pioli. Nel frattempo arrivano reazioni sul caso rinnovo Dybala, come ad esempio quelle di Sandro Veronesi, noto tifoso della Juventus, che alla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: “Sono molto preoccupato. La Juventus farebbe bene a rinnovargli il contratto subito. Purtroppo però non lo ha fatto e il mio timore è che vada via a zero. Se Ramsey guadagna, ci sta che la Joya ne chieda 10”.