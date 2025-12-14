Il Milan e la sindrome delle neopromosse: un punto conquistato sui 6 disponibili

Il Milan quest'anno ha un vero e proprio problema con le squadre della parte destra della classifica, considerando le molteplici difficoltà che ha avuto nell'affrontarle e batterle. E per quanto riguarda le neopromosse il discorso si fa ancora più fitto, visto che la formazione di Massimiliano Allegri non ha praticamente mai vinto, considerando i risultati contro Cremonese e Pisa.

Sui 6 punti disponibili, infatti, il Milan ne ha conquistato uno, tra l'altro in maniera anche piuttosto rosicata considerato il pari in extremis contro i nerazzurri grazie alla rete di Athekame. E quest'oggi a San Siro arriverà un'altra neopromossa, il Sassuolo, che però sta dimostrando di avere una marcia in più rispetto alle altre.