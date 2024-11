Verso Milan-Juventus: sabato San Siro sarò tutto esaurito

Sabato alle 18 è in programma Milan-Juventus e San Siro sarà tutto esaurito. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che sul sito del club di via Aldo Rossi non ci sono più biglietti disponibili per la sfida tra rossoneri e bianconeri. Con questo sold-out, il Diavolo supererà il mezzo milione di spettatori totali in casa in questa stagione.

Di seguito il programma della 13esima giornata di Serie A:

SABATO

ore 15, Hellas Verona-Inter

ore 18, Milan-Juventus

ore 20.45, Parma-Atalanta

DOMENICA

ore 12.30, Genoa-Cagliari

ore 15, Como-Fiorentina

ore 15, Torino-Monza

ore 18, Napoli-Roma

ore 20.45, Lazio-Bologna

LUNEDÌ

ore 18.30, Empoli-Udinese

ore 20.45, Venezia-Lecce