Verso Milan-Lazio, l'ex rossonero Acerbi non sarà della partita: è out per infortunio

Francesco Acerbi, ex difensore del Milan e oggi in forza alla Lazio, non sarà a disposizione di mister Sarri per la sfida di domani che vede i rossoneri affrontare i biancocelesti nei quarti di finale di Coppa Italia. Come riportato da cittàceleste.it, Acerbi è fuori per infortunio e lo si potrà rivedere in campo solo fra una decina di giorni. Il centrale difensivo della Lazio punta a rientrare nella sfida di andata di Europa League contro il Porto.