Verso Milan-Monza, per Sky provato Camarda con Jovic e Pulisic

Nelle prove di formazione odierne a Milanello, riporta Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, per Milan-Monza di domani Sergio Conceiçao ha fatto diverse prove, soprattutto in attacco. Per quanto riguarda il centrocampo, la solita linea a quattro dell'ultimo periodo, le indicazioni che arrivano dicono di Musah, Loftus-Cheek, Reijnders e Bartesaghi pronti a partire dall'inizio, con Jimenez, Fofana e Theo dalla panchina.

In avanti è stato provato sia Camarda che Joao Felix insieme a Jovic e Pulisic. Il classe 2008 ha chance di partire titolare a San Siro per la prima volta, dopo la presenza dall'inizio di Cagliari-Milan con Fonseca in panchina.