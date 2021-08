Verso Milan-Panathinaikos, il checkpoint di Trieste

Proprio a Trieste, la città del "checkpoint" successivo alla fine della Seconda guerra mondiale. Proprio a Trieste, il Milan che è stato di Nereo Rocco e di Cesare Maldini farà il suo ultimo "check" tecnico e agonistico prima dell'inizio del campionato. Avversari dei rossoneri, i greci del Panathinaikos.

L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate in amichevole risale all'agosto 2010, al Silverdome di Detroit, quando la partita finì 0-0 e i rossoneri si imposero ai rigori. Si è trattato dell'amichevole in cui il Milan ritrovava come avversario Djibril Cissè, uno dei protagonisti della finale di Champions League vinta ai rigori dal Liverpool sul Milan nel 2005.

Checkpoint Trieste anche per i rossoneri dunque, dal titolo dell'ottimo documentario storico di Sky firmato da Matteo Marani. Proprio nello stadio intitolato al Paron Rocco, proprio nella città dove vivono ancora i suoi figli, assolutamente tifosi rossoneri, Bruno e Tito. La città nella quale, contro un'altra squadra ateniese, l'AEK, il Milan vinse in condizioni difficili una delle partite indispensabili per raggiungere la finale di Champions League del 1995 a Vienna.

Era il novembre 1994 e un Milan incerottato causa infortuni stava perdendo 1-0 contro i gialloneri a Trieste dopo il gol iniziale di Toni Savevski. Solo la doppietta nella ripresa di Christian Panucci, schierato con una inedita maglia numero 7, diede il successo finale al Milan.