Verso Milan-PSG: la Curva Sud pronta per una coreografia

Apparso tramite Instagram Stories sul profilo banditi.curvasudmilano, il messaggio che indica a tutti i presenti a San Siro, il programma per esporre una coreografia in occasione dell'importante sfida di questa sera a San Siro contro il PSG. Tutto lo stadio si preparerà quindi all'ennesimo spettacolo per dare la giusta carica ai ragazzi di Stefano Pioli.