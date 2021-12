Verso Milan-Roma: biglietti per San Siro a partire da 24€

Il Milan tornerà in campo il 6 gennaio 2022 a San Siro per la sfida contro la Roma. Come riportato da acmilan.com, Ii costo dei biglietti per Milan-Roma parte dai 24€. Gli Under16 potranno usufruire della tariffa speciale di 19€ in alcuni settori dedicati se accompagnati da un adulto, mentre gli Over65 potranno acquistare i tagliandi, in vendita libera, a 29€. Inoltre, per Milan-Roma sarà attivo il cambio nominativo.