Verso Milan-Spezia: la probabile formazione rossonera

Scelte obbligate per Pioli in difesa e a centrocampo. Contro lo Spezia, infatti, tra squalifiche, Covid e infortuni, l'allenatore rossonero dovrà rinunciare a diversi titolari. Ecco, dunque, la formazione del Milan che dovrebbe scendere in campo domani a San Siro: Maignan in porta, poi Florenzi, Kalulu, Gabbia e Theo Hernandez a comporre il quartetto difensivo; in mezzo al campo il tandem Bakayoko-Krunic, con Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao a sostegno di Ibrahimovic.