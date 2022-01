Verso Milan-Spezia, per i rossoneri scelte obbligate in difesa e a centrocampo

Domani pomeriggio, fischio d'inizio previsto per le 18.30, il Milan scenderà in campo contro lo Spezia di Thiago Motta. E lo farà, ancora una volta, in emergenza. A causa delle diverse indisponibilità le scelte in difesa e in mezzo al campo saranno praticamente obbligate. Con Kjaer e Tomori infortunati, Tonali squalificato, Ballo-Touré, Kessie e Bennacer in Coppa d'Africa, Romagnoli ancora out e Calabria sì disponibile ma ancora all ricerca della migliore condizioni, Pioli si affiderà a Maignan tra i pali, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Theo in difesa e Krunic e Bakayoko in mediana.