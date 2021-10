Verso Milan-Torino: ecco chi rientra

Archiviata la sofferta vittoria di Bologna, per il Milan è già tempo di pensare al prossimo impegno, quello di martedì contro il Torino. Come riporta il Corriere dello Sport, mister Pioli spera di recuperare qualche giocatore. In attesa di comunicazioni ufficiali sulla negatività di Brahim Diaz (quella di Theo Hernandez è già arrivata), il tecnico rossonero dovrebbe poter contare su Rebic e Kessie. L’attaccante croato sta meglio e contro i granata dovrebbe tornare a disposizione, così come l’ivoriano, bloccato da una brutta influenza. Per i rientri di Messias e Florenzi, invece, bisognerà aspettare ancora qualche settimana.