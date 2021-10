Verso Milan-Torino, il bilancio complessivo delle sfide con i granata

Quella in programma domani sera a San Siro fra Milan e Torino sarà 205esima sfida in assoluto. I rossoneri negli incontri precedenti hanno ottenuto 76 vittorie e 72 pareggi, subendo anche 56 sconfitte. In casa il bottino è di 56 vittorie, 28 pareggi e 19 sconfitte. L'ultimo match giocato a San Siro risale al gennaio scorso, in occasione dello 0-0 degli ottavi di finale di Coppa Italia, poi vinti dal Milan ai rigori.