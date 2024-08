Verso Milan-Torino, la Curva si scalda: "Finalmente è giunto il momento di sostenere e difendere il nostro Milan"

Domani sera è tempo di Serie A: il campionato torna a San Siro con Milan-Torino, la prima giornata di Serie A e la prima partita ufficiale di Fonseca, Morata, Pavlovic ed Emerson Royal in rossonero, sotto gli occhi attenti di Youssouf Fofana, quarto colpo rossonero, che assisterà in tribuna a San Siro. Allo stadio ci sarà chiaramente anche la Curva Sud, carica a molla, come si evince da questo post di Luca Lucci:

"Finalmente è giunto il momento di far parlare il campo ma soprattutto è giunto il momento di tornare sugli spalti a sostenere incessantemente e difendere il nostro amato Milan.

Si riparte: é tempo di Curva Sud , é tempo di Milanismo ed è tempo di ovunque andrai io ti seguirò!

Un mercato non ancora concluso ma che, senza alcun dubbio ,da parte della dirigenza ha dato seguito alle parole: acquisti mirati e di sostanza e nessuna cessione dei big.

Un mercato che ha un solo obiettivo: tornare ad essere protagonisti!

Manca qualcosa? Forse sí, siamo insaziabili ed innamorati e per noi forse mancherà sempre un qualcosa , sempre!!

Ma ora tocca alla squadra e al nostro nuovo mister dimostrare, giocare e convincere per vincere.

Il campo è sovrano e lo sarà sempre!

Affrontiamo insieme questa ennesima stagione

Forza lotta amore nostro

Avanti curva sud"