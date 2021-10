Verso Milan-Torino, la sfida tra Sandro Tonali e Tommaso Pobega

Tonali contro Pobega. L'8 rossonero, alla sua seconda stagione in rossonero, taglia contro i granata il traguardo delle 50 presenze ufficiali. Nell'annata in corso, in cui si è già distinto come MVP del mese di settembre, Tonali è il primo rossonero per passaggi nella metà campo offensiva (212) e per cross effettuati (37). Pobega, centrocampista di proprietà Milan, sta confermando in maglia granata quanto di buono fatto con lo Spezia nella stagione scorsa. Tommaso è uno dei quattro centrocampisti nati a partire dal 1999 ad aver segnato almeno 8 gol in Serie A, insieme a Dejan Kulusevski, Hamed Traore e Nicolò Zaniolo.