Verso Milan-Udinese, l'avviso di ATM per i tifosi su M1 e M5

L'ATM, in vista di Milan-Udinese di sabato 13, ha pubblicato un avviso per i tifosi che prenderanno la metropolitana per dirigersi verso San Siro: "Un avviso per i tifosi di Milan-Udinese. Per raggiungere San Siro dal centro di Milano, sabato 13 usate la linea M5 fino a San Siro Stadio o Ippodromo. La linea M1 sarà chiusa tra Pagano e Lotto per manutenzione".