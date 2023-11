Verso Milan-Udinese: nelle ultime tre partite questi i numeri dei rossoneri

Numeri e statistiche della squadra di Pioli in vista della partita di domani sera a San Siro contro l'Udinese di mister Cioffi. Il Milan, in Serie A è reduce da tre partite nelle quali ha collezionato una vittoria, una sconfitta e un pareggio.

Una rete segnata nel finale di match a Genova con Pulisic, zero gol segnati a San Siro contro la Juventus e sconfitta sotto il colpo di Locatelli e il rocambolesco pareggio di Napoli per 2-2 nel quale si è rivisto un super Giroud, elemento chiave in questo momento per il Milan. In totale 3 gol segnati e 3 gol subiti in tre partite, un equilibrio che dovrà però essere travolto dal ritorno alla vittoria domani sera, da parte dei ragazzi di Stefano Pioli.