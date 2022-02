Verso Milan-Udinese, sono 10 i punti conquistati dai friulani fuori casa in Serie A

MilanNews.it

In attesa del match di stasera fra Milan e Udinese, ecco le statistiche dei friulani fuori casa in questo campionato. In 12 trasferte disputate, l’Udinese ha conquistato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte) con 15 gol fatti e 22 subiti. L’ultima vittoria esterna dei bianconeri risale al 18 dicembre, ossia dal match vinto 0-4 in casa del Cagliari.