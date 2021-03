Verso Milan-United: Pioli spera di recuperare Calabria

Davide Calabria freme dalla voglia di scendere in campo contro il Manchester. Il terzino rossonero è rimasto fuori contro il Napoli, ma potrebbe giocare giovedì nel ritorno degli ottavi di Europa League. Pioli, dunque, spera di recuperare Davide per la supersfida in programma a San Siro: come evidenzia La Gazzetta dello Sport, riavere a disposizione i titolari Calabria ed Hernandez contro lo United è una carta in più per il tecnico milanista.