Verso Milan-Verona, due pareggi negli ultimi due incroci a San Siro fra rossoneri e scaligeri

Negli ultimi due campionati il Verona è riuscito a strappare due punti a San Siro nelle sfide contro il Milan. Infatti il 2 febbraio 2020 l’incontro è terminato 1-1 (reti di Faraoni per il Verona e Calhanoglu per il Milan), mentre l’8 novembre 2020 la partita finì 2-2 (reti di Barak e autogol di Calabria per il Verona e autogol di Magnani e Ibrahimovic per il Milan). Più in generale la tradizione a San Siro delle sfide fra Milan e Verona è nettamente a vantaggio del Diavolo: nelle ultime 10 sfide, nessuna sconfitte e 5 successi.