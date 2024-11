Verso Monza-Milan: Calabria insidia la maglia da titolare di Emerson Royal a destra

Davide Calabria, così come Luka Jovic, è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi tornerà nella lista dei convocati di Paulo Fonseca per la sfida di domani sera in casa del Monza di due grandi ex rossonero come Adriano Galliani e Alessandro Nesta. ll terzino rossonero insidia la maglia da titolare di Emerson Royal sulla fascia destra. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

DOVE VEDERE MONZA-MILAN

Data: sabato 2 novembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: U-Power Stadium, Monza

TV: DAZN, Sky

Web: MilanNews.it