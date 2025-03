Verso Napoli-Milan, il Corriere del Mezzogiorno svela il fioretto di Conte

Siamo entrati nella settimana che porta a Napoli-Milan, sfida di Serie A valida per la trentesima giornata di campionato. I rossoneri inseguono un difficile piazzamento Champions, mentre i partenopei sono in piena lotta scudetto con Inter ed Atalanta. Secondo il Corriere del Mezzogiorno Antonio Conte, allenatore della squadra campana, in questo periodo si sta godendo la città e in una cena con il suo staff ha anche osservato un fioretto.

Per ripartire dopo le recenti delusioni come il pareggio col Venezia e vincere lo scudetto Conte avrebbe rinunciato al vino. Il tecnico leccese attende il rientro di tutti i suoi giocatori dalle nazionali per poter preparare al meglio la sfida di domenica sera al "Maradona" contro il Milan di Conceiçao.