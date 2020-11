Verso Napoli-Milan, la vittoria al San Paolo manca dal 2010/11

Domenica alle 20.45 i rossoneri saranno ospiti del Napoli, in uno scontro diretto ricco di contenuti. Con un successo contro i partenopei, la squadra di Pioli si confermerebbe in vetta alla classifica per la quinta giornata consecutiva. Tuttavia non sarà un’impresa facile espugnare il San Paolo. La vittoria nel capoluogo campano manca infatti da oltre 10 anni. Era il 25 ottobre 2010 e la squadra allora allenata da Massimiliano Allegri si impose per 2-1, grazie alle reti di Robinho e del solito Zlatan Ibrahimovic, unico interprete di quella sfida che scenderà in campo anche domenica. Fu dell’incontro anche l’attuale allenatore degli azzurri Rino Gattuso, ovviamente con la maglia rossonera. Al termine di quella stagione il Diavolo si laureò Campione d’Italia, e ci auguriamo che dopo un decennio un “Napoli-Milan” porti di nuovo fortuna al Club di via Aldo Rossi.