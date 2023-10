Verso Napoli-Milan: nel 2020 la doppietta di Ibra e il primo gol di Hauge

Mancano poche ore alla sfida del "Maradona" Tra Napoli e Milan, match fondamentale per i rossoneri per ritrovare punti e sorrisi dopo le due sconfitte consecutive. Un dolce ricordo risale alla vittoria nella stagione 2020\2021 per 3-1 in casa dei partenopei: andò a segno per due volte Zlatan Ibrahimovic e Dries Mertens, nel finale il primo gol in rossonero di Petter Hauge.