Verso Napoli-Milan: per Tuttosport Bondo è favorito per fare coppia con Fofana in mezzo al campo

vedi letture

In vista della sfida di domenica sera in casa del Napoli, Sergio Conceiçao ha un dubbio in attracco, dove Tammy Abraham è favorito su Santiago Gimenez per partire da primo minuto, e uno in mezzo al campo, dove deve scegliere il compagno di reparto di Youssouf Fofana. Come riporta Tuttosport, in pole per una maglia da titolare al fianco del francese c'è Warren Bondo (sarebbe la terza di fila dall'inizio per l'ex Monza arrivato a gennaio a Milanello), ma anche Ruben Loftus-Cheek, rientrato finalmente dall’infortunio, ha chance di giocare.

Di seguito, ecco il programma di Serie A verso la 30^ giornata di campionato:

Como-Empoli (sabato 29 marzo, ore 15.00) [DAZN]

Venezia-Bologna (sabato 29 marzo, ore 15.00) [DAZN]

Juventus-Genoa (sabato 29 marzo, ore 18.00) [DAZN]

Lecce-Roma (sabato 29 marzo, ore 20.45) [DAZN/ Sky/NOW]

Cagliari-Monza (domenica 30 marzo, ore 12.30) [DAZN]

Fiorentina-Atalanta (domenica 30 marzo, ore 15.00) [DAZN]

Inter-Udinese (domenica 30 marzo, ore 18.00) [DAZN/Sky/NOW]

Napoli-Milan (domenica 30 marzo, ore 20.45) [DAZN]

Verona-Parma (lunedì 31 marzo, ore 18.30) [DAZN/Sky/NOW]

Lazio-Torino (lunedì 31 marzo, ore 20.45) [DAZN]