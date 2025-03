Verso Napoli-Milan: tutte le statistiche Opta sulla partita

Allo Stadio Maradona, domenica, si gioca Napoli-Milan, avversaria altalenante e reduce da un’annata finora complicata ma comunque pericolisissima specialmente considerato l’altissimo valore tecnico di una rosa di caratura internazionale. Gli azzurri si presentano a questa sfida con 14 punti di vantaggio sui diretti rivali (61 a 47) e solo in tre dei 153 precedenti tra le due formazioni nella storia della massima serie hanno affrontato i rossoneri con un vantaggio in classifica più elevato. La recente tradizione del Diavolo in terra campana è però decisamente favorevole: il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime sei trasferte contro il Napoli tra tutte le competizioni (3V, 3N) e non ha mai collezionato sette trasferte di fila senza sconfitte contro gli azzurri nella propria storia. L’ultimo successo del Napoli contro i rossoneri allo stadio Maradona è infatti datato 25 agosto 2018, un 3-2 in cui Zielinski con una doppietta e Mertens ribaltarono il doppio vantaggio ospite firmato da Bonaventura e Calabria. Per giunta, la formazione lombarda ha trovato la via del gol in ciascuna delle ultime nove sfide esterne contro i partenopei in Serie A realizzando nel parziale 18 reti, una media esatta di due a incontro.

Occhio ai ribaltamenti di risultato. Il Milan ama il gioco in verticale

Il big match della 30esima giornata si annuncia spettacolare e potenzialmente ricco di colpi di scena. Andare in vantaggio in questo particolare caso avrà un impatto decisamente relativo sull’esito finale: Milan e Napoli infatti sono due delle quattro squadre che hanno conquistato più punti in questa Serie A dopo essere andate sotto nel punteggio, 15 i rossoneri (al pari dell’Atalanta) e 14 gli azzurri – al primo posto c’è invece il Bologna con 16. La formazione di mister Conceicao ama attaccare in verticale e sfruttare le ripartenze veloci grazie alla rapidità e alla qualità in campo aperto dei suoi giocatori offensivi, da Leao e Pulisic. Solo la Juventus (nove) ha realizzato più gol del Milan in seguito a contropiede (sei, al pari di altre tre squadre) in questo campionato, con i rossoneri che al contempo risultano anche essere nettamente la formazione che effettua più attacchi diretti: 77, almeno 17 in più rispetto a qualunque altra squadra impegnata nel massimo torneo (segue il Parma a 60), situazioni dalle quali sono nati tuttavia appena quattro gol. Discorso differente sul gioco aereo: se il Napoli è infatti l’unica squadra dei cinque principali campionati europei a non aver incassato ancora alcuna rete con colpo di testa avversario, il Diavolo ne conta al passivo appena tre, meno solo dei partenopei stessi e dell’Udinese (una) e ha incassato peraltro due di queste nella stessa partita (vs Atalanta, realizzate da De Ketelaere e Lookman) nell’ultimo precedente in cui i rossoneri sono stati trafitti da un colpo din testa in Serie A il 6 dicembre scorso.

Reijnders in stato di grazia, Pulisic e Leao sanno segnare e far segnare

La vera nota lieta di questa difficile stagione rossonera è stata finora Tijjani Reijnders, miglior marcatore del Diavolo in questa annata contando tutte le competizioni con 13 reti realizzate. L’olandese, a quota nove centri in questa Serie A, potrebbe diventare solo il terzo centrocampista centrale dei rossoneri ad andare in doppia cifra di gol in una singola stagione di Serie A negli ultimi 15 anni (dal 2010/11), dopo Franck Kessie (13 nel 2020/21) e Antonio Nocerino (10 nel 2011/12). Oltre all’ex Az Alkmaar, l’altro trascinatore del Milan, autore di nove gol finora, è indubbiamente Christian Pulisic, che in questa partita potrebbe toccare quota 250 presenze in carriera nei cinque principali campionati europei. Grazie ai 30 gol e 17 passaggi vincenti registrati dal suo arrivo in rossonero nella passata stagione, l’esterno offensivo americano è inoltre uno dei due soli giocatori di Serie A ad aver sia segnato almeno 30 reti, sia servito almeno 15 assist tra tutte le competizioni, assieme ad Ademola Lookman (35G+15A). Impossibile infine sottovalutare la qualità e l’estro di Rafael Leão, coinvolto in quattro reti nelle ultime sei gare contro il Napoli (due marcature e due assist), tra cui una doppietta al Maradona in campionato il 2 aprile 2023 (nel successo per 4-0 dei rossoneri). Il portoghese, autore di 10 gol e 9 assist in in 40 presenze in questa stagione con il Milan tra tutte le competizioni, potrebbe andare in doppia cifra sia di reti che di passaggi vincenti per la quarta stagione di fila con il Diavolo, diventando il terzo giocatore dei maggiori cinque campionati europei (all comps) capace di raggiungere la doppia cifra sia di gol che di assist in ciascuna delle ultime quattro annate (dal 2021/22), dopo Mohamed Salah e Bruno Fernandes.