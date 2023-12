Verso Newcastle-Milan: rossoneri in campo stasera con la terza maglia

Il Milan scenderà in campo questa sera contro il Newcastle nell'ultimo match della fase a gironi di Champions League con la terza maglia 2023-2024, la cui combinazione dei colori celebra la cultura dell'inclusività e della diversity, tematiche di primaria importanza per il Milan e racchiuse nel manifesto RespAct del Club, che si concretizza attraverso una serie di iniziative che testimoniano la visione e la dedizione di Milan nel combattere ogni forma di pregiudizio e discriminazione.

In questo momento, è in corso la partita della Primavera del Milan contro il Newcastle in Youth League e anche i giovani ragazzi di Ignazio Abate, che sono in vantaggio 1-0 a fine primo tempo grazie ad un gol di Liberali dopo 8', stanno indossando la terza divisa.