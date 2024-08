Verso Parma-Milan: il bilancio dei rossoneri al Tardini

Manca sempre meno all'esordio in trasferta in questo campionato per il nuovo Milan di Fonseca, che alle 18.30 affronterà il Parma al Tardini. Dopo il pareggio maturato contro il Torino, i rossoneri desiderano conquistare i primi 3 punti nella nuova stagione, ad attendere il Milan, la formazione di Pecchia reduce da un 1-1 contro la Fiorentina.

Numeri e caratteristiche della sfida: il bilancio del Milan al Tardini

Il Milan è andato a segno in tutte le ultime 16 partite di Serie A contro il Parma (38 gol, 2.4 di media per sfida) con i rossoneri che hanno una striscia aperta di gare in rete più lunga solamente contro due avversarie nel massimo campionato: Triestina (17) e Catania (18). Come riportato dal sito SportParma, i rossoneri hanno vinto 29 partite di Serie A contro il Parma (14N, 11P), solamente la Roma (33) ha ottenuto più successi contro i crociati nella competizione; in particolare i rossoneri sono imbattuti nelle otto sfide più recenti con i gialloblu (6V, 2N), dopo aver perso due gare di fila nel 2013/14.