Verso Parma-Milan, sarà una sfida particolare per l'ex rossonero Conti

Parma-Milan di sabato sarà una sfida speciale per Andrea Conti. Il terzino classe 1994 infatti, lo scorso gennaio, è passato in prestito ai gialloblu dopo la sfortunata parentesi in rossonero, costellata da diversi e importanti infortuni. Per lui sarà una sfida particolare perché qualora il Parma dovesse retrocedere, automaticamente Conti tornerebbe al Milan a fine stagione. Qualora invece il Parma dovesse salvarsi, la società emiliana avrebbe l’obbligo di riscattare il calciatore. Da quando è al Parma, Conti ha giocato 9 partite in campionato, di cui 8 da titolare.