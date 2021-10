Verso Porto-Milan, il report dei biancoblu

Con Mehdi Taremi e Tecatito Corona di ritorno dopo gli impegni internazionali, ma con Matheus Uribe e Luis Díaz ancora in viaggio, il Porto è tornato al lavoro e ha iniziato la preparazione per la sfida europea contro il Milan. Durante la mattina di questo sabato, presso il CTFD Porto Gaia, i giocatori del Porto hanno tenuto la prima sessione collettiva in vista della terza giornata della fase a gironi della Champions League (martedì, 20h00, Eleven Sports).

Situazione indisponibili: Mbemba è l'unico presente nel bollettino medico biancoblu.

I Draghi tornano ad allenarsi questa domenica, alle 16.30, sempre a Olival.