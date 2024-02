Verso Rennes-Milan, il match briefing e le chiavi della partita: il post social

Manca davvero poco all'importante sfida di domani sera in Francia, valevole per i play-off di ritorno dell'Europa League tra il Milan e i francesi del Rennes, con i rossoneri di Stefano Pioli forti del 3-0 di settimana scorsa a San Siro. Per quanto riguarda l'attacco del Milan resta vivo il ballottaggio tra Jovic e Olivier Giroud, mentre sulla trequarti spazio ancora a Loftus-Cheek. E' un tema da approfondire quello del centrocampo, con la giusta concezione degli spazi in ottica offensiva e difensiva. Apparso sui canali social del Milan, questo il match briefing che introduce l'importante sfida europea dei rossoneri.

Ecco il post social.