Verso Roma-Milan, Gazzetta: "Svilar-Maignan, duello rovente. Quando la prodezza è di rigore"

In vista di Roma-Milan di stasera, sfida valida per il ritorno dei quarti di Europa League, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Svilar-Maignan, duello rovente. Quando la prodezza è di rigore". Non è escluso che la gara possa finire ai rigori e quindi la Rosea esalta questa mattina le doti da para-rigori dei due portieri. Svilar è già stato decisivo contro il Feyenoord in questa stagione, mentre Maignan, un anno fa, aveva ipnotizzato Salah (Liverpool) e Kvara (Napoli).

Dal penalty parato al georgiano, però, qualcosa si è bloccato e da quel giorno il francese non ha più parato un rigore. Gli hanno segnato Pereyra, Reus, Koopmeiners, Paredes, Orsolini, Soulé, Pessina, due volte Bourigeaud, ancora Koopmeiners. In caso di arrivo alla lotteria dagli undici metri, Mike deve assolutamente invertire questa tendenza.