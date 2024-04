Verso Roma-Milan, incasso record per l'Olimpico: quanti saranno i tifosi del Milan

Siamo nella vigilia dell'importantissima sfida di Europa League tra Roma e Milan. I rossoneri giocheranno all'Olimpico domani sera alle 21 e cercheranno l'accesso alla semifinale europea, dopo aver perso l'andata sei giorni fa a San Siro con il risultato di 1-0. Una gara fondamentale per entrambe le squadre e per il futuro di entrambi gli allenatori. Per tale ragione l'impianto capitolino registrerà il 53° tutto esaurito dell'era Friedkin: a livello generale saranno 66mila gli spettatori presenti e l'incasso sarà da record, 4.5 milioni di euro.

Nonostante si annunci una bolgia giallorossa, non mancheranno i soliti fedelissimi tifosi del Milan che raggiungeranno la Capitale nelle prossime ore in massa e da tutte le zone di Italia. Nel settore ospiti si attendono circa 4.500 sostenitori del Diavolo. La curva della Roma sta anche preparando una coreografia per salutare l'ingresso in campo delle squadre. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.