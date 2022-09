Verso Sampdoria-Milan, alle 14 la conferenza stampa di Pioli

© foto di Antonello Gioia

Alle ore 14:00 avrà inizio la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Sampdoria-Milan, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A ed in programma domani alle 20:45 allo stadio "Ferraris" di Genova. Le dichiarazioni del tecnico rossonero potranno essere lette in diretta su MilanNews.it con il consueto live testuale a partire dalle 14.