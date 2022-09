Verso Sampdoria-Milan: le probabili formazioni di Giampaolo e Pioli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca sempre meno alla partita tra Sampdoria e Milan che questa sera alle 20.45 si disputerà in quel di Marassi. I rossoneri sono reduci dal pareggio austriaco in Champions, mentre i blucerchiati hanno conquistato gli unici due punti della stagione fin qui proprio tra le mura amiche contro due avversarie di livello come Juventus e Lazio. Queste le probabili scelte dei due allenatori, Giampaolo e Pioli.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Murillo, Ferrari, Augello; Gabbiadini, Rincon, Vieira, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo; Tonali, Pobega; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli