Verso Torino-Milan, a centrocampo salgono le quotazioni di Loftus-Cheek
Contrariamente a quanto si pensava nelle scorse ore le ultime indiscrezioni che arrivano da Milanello, con la squadra che sta svolgendo l'ultima sessione prima della partenza per Torino, il posto di Fofana a centrocampo dovrebbe essere preso da Loftus-Cheek e non dall'ex Ricci: lo racconta Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.
