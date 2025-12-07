Verso Torino-Milan, a centrocampo salgono le quotazioni di Loftus-Cheek

Oggi alle 16:35News
di Manuel Del Vecchio

Contrariamente a quanto si pensava nelle scorse ore le ultime indiscrezioni che arrivano da Milanello, con la squadra che sta svolgendo l'ultima sessione prima della partenza per Torino, il posto di Fofana a centrocampo dovrebbe essere preso da Loftus-Cheek e non dall'ex Ricci: lo racconta Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.