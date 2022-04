Verso Torino-Milan, anche Rebic sarà indisponibile: è la quindicesima gara saltata in stagione

Fonte: Transfermarkt

Ante Rebic non sarà disponibile per la gara in programma questa sera in casa del Torino, così come Ibrahimovic, Bennacer e Castillejo che si uniscono ai già infortunati Romagnoli, Kjaer e Florenzi. L'attaccante rossonero salterà la quindicesima gara stagionale a causa di un infortunio, l'undicesima in questo campionato dopo quella che gli ha costretto a saltare il secondo derby contro l'Inter.