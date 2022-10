Verso Torino-Milan, possibile chance da ex per Pobega

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce questa mattina la Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci una chance da titolare per Tommaso Pobega, ormai entrato stabilmente nelle rotazioni di Stefano Pioli, domenica sera contro il Torino. Per il centrocampista rossonero sarebbe un ritorno da ex nel capoluogo piemontese sponda granata dove l'ultima stagione ha giocato in prestito con ottimi risultati.