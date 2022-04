Verso Torino-Milan, settima sfida assoluta fra Juric e Pioli: il bilancio

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il percorso del Milan in campionato riprenderà domenica sera. I rossoneri sono attesi dalla sfida di Torino allo stadio Olimpico. Dopo il pareggio opaco contro il Bologna, gli uomini di Pioli devono riprendere a correre per continuare a sognare lo scudetto. Di fronte però i granata di Juric non si daranno per vinti. I due allenatori in carriera si sono affrontati in totale 6 volte, con 3 vittorie a favore di Pioli, 2 pareggi e una sola vittoria per Juric.