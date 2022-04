Verso Toro-Milan, sette indisponibili tra i rossoneri: come cambia la formazione

MilanNews.it

La notizia dell'ultim'ora è l'assenza simultanea di Bennacer, Rebic, Castillejo, Ibrahimovic e Romagnoli, che si somma all'indisponibilità di Kjaer e Florenzi, per Torino-Milan di questa sera. Per Bennacer, Castillejo e Rebic si tratta di affaticamento muscolare, per Zlatan di un sovraccarico al ginocchio sinistro, mentre capitan Romagnoli non ha ancora recuperato dall'infiammazione che già l'ha tenuto fuori contro il Bologna.

Al netto di queste defezioni dell'ultimo minuto cambieranno anche le scelte di mister Pioli, con il Milan che potrebbe scendere in campo così: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Tonali sarebbe dovuto partire dalla panchina, ma l'assenza dell'algerino lo ributta subito nell'undici titolare di fianco a Kessie. In attacco invece la situazione è molto delicata: niente Ibra e Rebic, l'unica alternativa a Giroud sarà Marko Lazetic.